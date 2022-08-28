Медики рассказали о состоянии мужчины, избитого девушками-подростками в селе под Тюменью

Состояние здоровья Анатолия, избитого на железнодорожной станции Вагай в Тюменской области подростками, оценивается как удовлетворительное. Об этом kp.ru сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"Вызов поступил в 23:44. Скорая медицинская бригада прибыла на место уже через пять минут. После осмотра и оказания первой помощи пациента доставили в Омутнинскую ЦРБ в отделение реанимации, где он получил всю необходимую помощь. 26 августа его перевели в профильное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", — сказали в департаменте.