Медики рассказали о состоянии мужчины, избитого девушками-подростками в селе под Тюменью
Состояние здоровья Анатолия, избитого на железнодорожной станции Вагай в Тюменской области подростками, оценивается как удовлетворительное. Об этом kp.ru сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
"Вызов поступил в 23:44. Скорая медицинская бригада прибыла на место уже через пять минут. После осмотра и оказания первой помощи пациента доставили в Омутнинскую ЦРБ в отделение реанимации, где он получил всю необходимую помощь. 26 августа его перевели в профильное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", — сказали в департаменте.
Зверское нападение в Тюмени произошло несколько дней назад. Три девушки заметили мужчину на вокзале и стали жестоко измываться: били консервной банкой, которая у него была с собой, а перед этим раздели его и пытались сжечь одежду. Позже одну из трёх подозреваемых удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц". Анатолий рассказал, что девочки били его час, а также объяснил, что не мог физически постоять за себя из-за онкологии. В итоге его госпитализировали и провели операцию.
Telegram / SHOT