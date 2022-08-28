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28 августа, 09:16

В Седьмом флоте США подтвердили проход своих ракетных крейсеров через Тайваньский пролив

<p>Фото © U.S. 7th Fleet</p>

Фото © U.S. 7th Fleet

Пресс-служба Седьмого флота ВМС США подтвердила проход двух ракетных крейсеров американских ВМС через Тайваньский пролив после возмущения Китая. Там заявили, что действия кораблей "демонстрируют приверженность страны к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

"Ракетные крейсеры типа "Тикондерога" USS Antietam... и USS Chancellorsville... 28 августа (по местному времени) совершают плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства", — сказано на сайте флота.

ВС Китая приведены в повышенную готовность из-за американских эсминцев в Тайваньском проливе

ВС Китая приведены в повышенную готовность из-за американских эсминцев в Тайваньском проливе

Как писал Лайф, эсминцы Antietam и Chancellorsville совершают манёвр в международных водах. Причём эти действия Вашингтона стали первыми подобными после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Андрей Бражников

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