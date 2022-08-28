В Седьмом флоте США подтвердили проход своих ракетных крейсеров через Тайваньский пролив

Пресс-служба Седьмого флота ВМС США подтвердила проход двух ракетных крейсеров американских ВМС через Тайваньский пролив после возмущения Китая. Там заявили, что действия кораблей "демонстрируют приверженность страны к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

"Ракетные крейсеры типа "Тикондерога" USS Antietam... и USS Chancellorsville... 28 августа (по местному времени) совершают плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства", — сказано на сайте флота.