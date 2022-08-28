В Бельгии выпустили на свободу сообщницу Чудовища из Шарлеруа
Мишель Мартен, Марк Дютру. Фото © lz.lv, © Getty Images / Charles Caratini / Sygma
В Бельгии сняли все ограничения и досрочно выпустили на свободу Мишель Мартен, жену и сообщницу педофила и серийного убийцы Марка Дютру по прозвищу Чудовище из Шарлеруа, который похищал девочек-подростков и закапывал заживо после жестоких издевательств. Об этом сообщает Midi Libre.
62-летняя Мартен отсидела 16 из 30 лет в тюрьме, к которым была приговорена за пособничество в похищении и изнасиловании пяти девочек с середины 1980-х по 1996 год. Женщина получила возможность условно-досрочного освобождения ещё десять лет назад, а сейчас она вольна в своих передвижениях.
Как ранее писал Лайф, Марк Дютру был приговорён к пожизненному заключению в 2004 году за похищение и изнасилование шести школьниц и убийство четырёх из них. Мужчина совершал преступления при содействии своей жены Мартен, которая получила 30 лет тюрьмы. Однако некоторые детали преступных замыслов супружеской пары стали известны лишь спустя 12 лет после судебного процесса, который стал одним из самых громких в новейшей истории благополучной Бельгии. Чудовище из Шарлеруа даже планировал построить подземелье для похищенных детей.
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