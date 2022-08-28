В Бельгии выпустили на свободу сообщницу Чудовища из Шарлеруа

В Бельгии сняли все ограничения и досрочно выпустили на свободу Мишель Мартен, жену и сообщницу педофила и серийного убийцы Марка Дютру по прозвищу Чудовище из Шарлеруа, который похищал девочек-подростков и закапывал заживо после жестоких издевательств. Об этом сообщает Midi Libre.

62-летняя Мартен отсидела 16 из 30 лет в тюрьме, к которым была приговорена за пособничество в похищении и изнасиловании пяти девочек с середины 1980-х по 1996 год. Женщина получила возможность условно-досрочного освобождения ещё десять лет назад, а сейчас она вольна в своих передвижениях.