"Возвращайтесь домой": Европейцы раскритиковали экс-посла Мельника за очередное одиозное высказывание
Пользователи Сети раскритиковали экс-посла Мельника за высказывание в адрес премьера Саксонии
Реакция пользователей Сети на очередной выпад скандального, но теперь уже бывшего посла Украины Андрея Мельника не заставила себя ждать. Под публикацией дипломата, адресованной премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру, собрались разгневанные европейцы и напомнили Мельнику, что помимо Украины в мире есть и другие страны, которым из-за санкций приходится весьма тяжело.
"Дорогой господин Мельник, проблема Украины в том, что она всегда требует от всего мира, но ей и её политикам плевать на последствия санкций для людей и для остального мира", — написал пользователь под ником Ronald Unger.
"Кто кому причинил вред? Мы режем себя и собственную плоть с помощью суперудивительных санкций! <...> Германия просто врезается в стену со скоростью света", — добавил другой.
Пользователи обратили внимание, что Мельник — дипломат, который совершенно не ищет дипломатического решения украинского конфликта. Ему также напомнили о катастрофическом уровне коррупции на Украине и предложили вернуться домой.
"Послушайте, господин Мельник, вам здесь не место. Возвращайтесь домой, зима не за горами. Дома замерзнуть будет проще", — написал Frank Friebe.
Напомним, что Андрей Мельник обиделся на премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера за высказывание о необходимости переговоров с российской стороной и отменил его приглашение в Киев, назвав политика "нежелательным".
dpa / picture-alliance / Soeren Stache