"Возвращайтесь домой": Европейцы раскритиковали экс-посла Мельника за очередное одиозное высказывание

Реакция пользователей Сети на очередной выпад скандального, но теперь уже бывшего посла Украины Андрея Мельника не заставила себя ждать. Под публикацией дипломата, адресованной премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру, собрались разгневанные европейцы и напомнили Мельнику, что помимо Украины в мире есть и другие страны, которым из-за санкций приходится весьма тяжело.

"Дорогой господин Мельник, проблема Украины в том, что она всегда требует от всего мира, но ей и её политикам плевать на последствия санкций для людей и для остального мира", — написал пользователь под ником Ronald Unger.

"Кто кому причинил вред? Мы режем себя и собственную плоть с помощью суперудивительных санкций! <...> Германия просто врезается в стену со скоростью света", — добавил другой.

Пользователи обратили внимание, что Мельник — дипломат, который совершенно не ищет дипломатического решения украинского конфликта. Ему также напомнили о катастрофическом уровне коррупции на Украине и предложили вернуться домой.

"Послушайте, господин Мельник, вам здесь не место. Возвращайтесь домой, зима не за горами. Дома замерзнуть будет проще", — написал Frank Friebe.