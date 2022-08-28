Женщин предупредили о риске некроза губ из-за посещения косметологов-любителей

Увеличение губ не у профильных специалистов может обернуться печальными последствиями для организма, вплоть до некроза. Об этом предупредил заведующий отделом онкопластической хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, челюстно-лицевой и пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Давыдов в беседе с Ura.ru.

По его словам, попытка увеличить губы не у профессионала может вызвать массу осложнений. Например, выворот красной каймы, вплоть до некроза, а также асимметрию. Чтобы этого избежать, врач советует обращаться только к профильным специалистам, ведь всё чаще уколы красоты вводят "все кому не лень", включая даже лиц без медобразования.

"Косметолог по идее — это дерматовенеролог, прошедший ординатуру по дерматовенерологии, то есть это серьёзный доктор, плюс к этому ещё дополнительно косметологическое образование. Тогда это вменяемый нормальный специалист. Но если человек называет себя косметологом, не имея врачебного или врачебно-специального по дерматовенерологии-косметологии за плечами, его действия представляют угрозу для наших женщин и некоторой части отличившихся мужчин", — подчеркнул он.