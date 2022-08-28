За сутки в России выявили 46 857 случаев коронавируса

В России за последние сутки подтверждено 46 857 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, уточнив, что умерло 83 человека.

В больницу с ковидом попали 2340 человек, что практически в два раза меньше, чем днём ранее (4354 пациента). При этом накануне и общее число заболевших было больше, чем сегодня.