За сутки в России выявили 46 857 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 46 857 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, уточнив, что умерло 83 человека.
В больницу с ковидом попали 2340 человек, что практически в два раза меньше, чем днём ранее (4354 пациента). При этом накануне и общее число заболевших было больше, чем сегодня.
Несмотря на большие цифры, смертность от коронавируса остаётся на очень низком уровне. Как писал Лайф, с начала пандемии летальность болезни снизилась в 15 раз и сейчас составляет 0,33%.
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