Смертность от ковида с начала пандемии упала в 15 раз
Вирусолог Альтштейн сообщил о снижении летальности от коронавируса в 15 раз
С начала пандемии коронавируса летальность от болезни снизилась примерно в 15 раз. Об этом в беседе с ТАСС заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, подчеркнув, что сейчас этот показатель находится на уровне 0,33%.
"Летальность сейчас невысокая — она где-то на уровне 0,33% по миру. В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность", — рассказал специалист.
Тем временем в России наблюдается новая волна заболеваемости коронавирусом. Так, например, вчера по всей стране было выявлено более 47 тысяч новых случаев ковида. При этом смертность от болезни действительно остаётся на низком уровне.
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