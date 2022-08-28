Смертность от ковида с начала пандемии упала в 15 раз

С начала пандемии коронавируса летальность от болезни снизилась примерно в 15 раз. Об этом в беседе с ТАСС заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, подчеркнув, что сейчас этот показатель находится на уровне 0,33%.

"Летальность сейчас невысокая — она где-то на уровне 0,33% по миру. В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность", — рассказал специалист.