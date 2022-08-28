В манёврах ВМС США в Тайваньском проливе усмотрели попытки Вашингтона вновь надавить на Пекин
Политолог Войко объяснила, зачем ВС Китая привели в боеготовность
На данном этапе Пекин не готов идти на полномасштабное обострение отношений с США, однако истинные причины приведения ВС Китая в боеготовность будут держаться в секрете. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.
"Недружественные действия США по поводу Тайваня могут привести к соответствующему, в том числе военному ответу с китайской стороны. Пока сейчас, скорее всего, это некая демонстрация силы. И если не запугивание, то, по крайней мере, определённые сигналы для американской стороны о том, что Китай не дремлет в военном плане", — сказала собеседница Лайфа.
Эксперт считает, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси продемонстрировал то, что пока Китай не готов идти на полномасштабное обострение отношений и сейчас ограничивается такими сигналами для американского руководства. Это же поняла и Америка, уверена Войко.
"Появление этого крейсера во многом является следствием дальнейшей попытки надавить на Китай и показать, что для США мнение Китая относительно Тайваня не является определяющим. Кейс Пелоси показал США, что можно поднадавить на Китай. Каких-то таких аналогичных сюжетов исключать нельзя. Может, не настолько ярких, как тот же визит, но определённые такие уколы будут иметь место", — заключила она.
Напомним, Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности, а китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Вследствие её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Однако 14 августа на Тайвань с рабочим визитом прибыла новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки. Неделю назад с официальным визитом на Тайвань прибыл губернатор штата Индиана Эрик Холкомб. А сегодня стало известно, что корабли ВМС США впервые с начала обострения с Китаем вошли в Тайваньский пролив.
ТАСС / Zuma / Mcs3 Robert S. Price / U.S. Navy