В манёврах ВМС США в Тайваньском проливе усмотрели попытки Вашингтона вновь надавить на Пекин

На данном этапе Пекин не готов идти на полномасштабное обострение отношений с США, однако истинные причины приведения ВС Китая в боеготовность будут держаться в секрете. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

"Недружественные действия США по поводу Тайваня могут привести к соответствующему, в том числе военному ответу с китайской стороны. Пока сейчас, скорее всего, это некая демонстрация силы. И если не запугивание, то, по крайней мере, определённые сигналы для американской стороны о том, что Китай не дремлет в военном плане", — сказала собеседница Лайфа.

Эксперт считает, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси продемонстрировал то, что пока Китай не готов идти на полномасштабное обострение отношений и сейчас ограничивается такими сигналами для американского руководства. Это же поняла и Америка, уверена Войко.