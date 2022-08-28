Венгрия отказалась говорить с ЕС о новых санкциях против России

Венгрия не собирается поддерживать антироссийские санкции против энергоресурсов. Европа будет зависеть от РФ, пока не изобретёт способ "перевозить природный газ в поезде или в рюкзаке", заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Либеральный мейнстрим хочет поддерживать видимость своей правоты, поэтому оказывает давление на тех, кто говорит правду", — цитирует его Telex.hu.

По словам министра, Венгрия постоянно сталкивается с политическим шантажом со стороны ЕС при отстаивании национальных интересов. Но Сийярто уверен, что страна справится с любыми вызовами, потому что она "чемпион мира по управлению экономическими кризисами", у неё есть "национально ориентированная внешняя политика, а не диктуемая центрами силы". Министр подчеркнул, что "нет европейской безопасности поставок без российских источников энергии".