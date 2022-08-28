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28 августа, 09:03

Венгрия отказалась говорить с ЕС о новых санкциях против России

Глава МИД Венгрии сообщил об отказе страны говорить с ЕС о новых санкциях против России

Венгрия не собирается поддерживать антироссийские санкции против энергоресурсов. Европа будет зависеть от РФ, пока не изобретёт способ "перевозить природный газ в поезде или в рюкзаке", заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Либеральный мейнстрим хочет поддерживать видимость своей правоты, поэтому оказывает давление на тех, кто говорит правду",  цитирует его Telex.hu.

По словам министра, Венгрия постоянно сталкивается с политическим шантажом со стороны ЕС при отстаивании национальных интересов. Но Сийярто уверен, что страна справится с любыми вызовами, потому что она "чемпион мира по управлению экономическими кризисами", у неё есть "национально ориентированная внешняя политика, а не диктуемая центрами силы". Министр подчеркнул, что "нет европейской безопасности поставок без российских источников энергии".

Венгрия не станет поддерживать Эстонию в новых энергетических санкциях против РФ

Венгрия не станет поддерживать Эстонию в новых энергетических санкциях против РФ

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы. Он считает, что либеральной политике не хватает уважения к другим странам, а венгерскую политическую систему, основанную на уважении, ценят в большинстве государств мира.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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