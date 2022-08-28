McLaren, Ferrari и Lamborghini оказались на спецстоянке после задержания их владельцев на гонках в Москве

Люксовые автомобили участников неудавшегося автопробега, который должен был пройти в Москве, эвакуировали на специальную стоянку. Оторванные от владельцев McLaren, Ferrari и Lamborghini снял SHOT.











Чтобы показ дорогих авто любителей красивой жизни состоялся, требовалось разрешение. Однако организаторы позаботились о многом, но вот о самом главном, видимо, позабыли. Планировалось, что по столичным дорогам проедутся порядка 200 иномарок, от которых простые москвичи не смогут оторвать глаз.