McLaren, Ferrari и Lamborghini оказались на спецстоянке после задержания их владельцев на гонках в Москве
Спорткары эвакуировали на спецстоянку после задержания их владельцев на гонках в Москве
Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT
Люксовые автомобили участников неудавшегося автопробега, который должен был пройти в Москве, эвакуировали на специальную стоянку. Оторванные от владельцев McLaren, Ferrari и Lamborghini снял SHOT.
Чтобы показ дорогих авто любителей красивой жизни состоялся, требовалось разрешение. Однако организаторы позаботились о многом, но вот о самом главном, видимо, позабыли. Планировалось, что по столичным дорогам проедутся порядка 200 иномарок, от которых простые москвичи не смогут оторвать глаз.
Кстати, а самих автовладельцев полицейские проводили в автозак. Лайф снял жёсткое задержание мажоров на McLaren и Lamborghini и других иномарках, которые собирались провести на них несанкционированный массовый автопробег ради забавы.
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