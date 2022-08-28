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28 августа, 09:37

McLaren, Ferrari и Lamborghini оказались на спецстоянке после задержания их владельцев на гонках в Москве

Спорткары эвакуировали на спецстоянку после задержания их владельцев на гонках в Москве

<p>Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT

Люксовые автомобили участников неудавшегося автопробега, который должен был пройти в Москве, эвакуировали на специальную стоянку. Оторванные от владельцев McLaren, Ferrari и Lamborghini снял SHOT.

  • Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT
    Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT
  • Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT
    Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT
  • Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT
    Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT
  • Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT
    Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT
  • Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT
    Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT

Спецстоянка с люксовыми авто. Фото © Telegram / SHOT

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Чтобы показ дорогих авто любителей красивой жизни состоялся, требовалось разрешение. Однако организаторы позаботились о многом, но вот о самом главном, видимо, позабыли. Планировалось, что по столичным дорогам проедутся порядка 200 иномарок, от которых простые москвичи не смогут оторвать глаз.

Момент многомиллионного ДТП с участием Ferrari и Lexus в Москве попал на видео

Момент многомиллионного ДТП с участием Ferrari и Lexus в Москве попал на видео

Кстати, а самих автовладельцев полицейские проводили в автозак. Лайф снял жёсткое задержание мажоров на McLaren и Lamborghini и других иномарках, которые собирались провести на них несанкционированный массовый автопробег ради забавы.

Николь Вербер

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