Составлен топ самых сексуальных мужских и женских профессий

Самые красивые мужчины в России — военные и актёры, а самые красивые женщины — актрисы и врачи. Такие результаты показал опрос, проведённый исследователями сервиса SuperJob с участием 1600 человек.

Так, 20% респондентов считают, что больше всего красивых мужчин работает в актёрской среде. По мнению 8%, отменные красавцы трудятся в военных структурах. Ещё 6% эталонную красоту приписывают спортсменам. 5% опрошенных считают, что самые красивые мужчины работают среди врачей, а 4% выделяют фитнес-тренеров и рабочих. Мужчины, работающие в МЧС и авиации, разделили по 2% голосов. Также в голосовании упоминались барберы, бармены, полицейские, охранники, водители, программисты, преподаватели, шахтёры и юристы. Впрочем, 7% респондентов полагают, что красивые мужчины есть в каждой профессии.

"По мнению 23% россиян, привлекательных женщин больше всего среди актрис. 10% опрошенных считают, что красивых женщин больше среди врачей, 9% — среди стюардесс. 6% респондентов уверены, что чаще всего красавицами являются секретари", — пишут авторы опроса.