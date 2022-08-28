Удав вместе с петербуржцами поплавал в Финском заливе и вызвал восторг у детей

Экзотический гость навестил отдыхающих на пляже в парке 300-летия Санкт-Петербурга: средь бела дня к ним выполз огромный удав. Он не остался без внимания жителей Северной столицы, а самые смелые даже рискнули погладить его.

Момент купания удава запечатлели отдыхающие. Дети были просто в восторге от такого зрелища, ведь многие из них увидели змею таких размеров впервые. Восторженные свидетели её сразу же окружили: они фотографировали и гладили удава. Позже выяснилось, что рептилию принесла на пляж местная жительница, чтобы её питомец смог насладиться последними тёплыми деньками и позагорать на солнышке. И дети, и взрослые были счастливы от такого неожиданного визита.