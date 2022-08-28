Боррель предрёк Евросоюзу серьёзные трудности из-за антироссийских санкций
Евросоюз в ближайшее время столкнётся с серьёзными трудностями из-за санкций, которые вводятся в отношении России в последние месяцы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. Конечно, мы столкнёмся с серьёзными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу", — сказал он в интервью газете Kronen Zeitung, отвечая на замечание журналиста о том, что часть европейцев не разделяет санкционную политику Евросоюза в отношении РФ.
Антироссийские санкции давно вызывают бурные дискуссии в Европе. Причём разногласия происходят не только между отдельными политиками, но и между целыми странами. Так, например, Венгрия отказалась обсуждать новые рестрикции в отношении России с Евросоюзом, заявив, что государства ЕС будут зависеть от РФ до тех пор, пока не изобретут инновационный способ перевозить природный газ.
ТАСС / EPA / RONALD WITTEK