10 неожиданных фактов о животных, которыми можно легко блеснуть в разговоре, чтобы перевести тему

"Ленивцы называются так не без причины. Им даже лень искать себе пару для спаривания. Самка просто сидит на дереве и кричит, пока самец не услышит и не решит с ней спариться", — amishsheepherder.

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"Тарантулы иногда заводят "домашних" лягушек, чтобы те ели жуков и других паразитов, которые могут повредить яйца паука. А паук в свою очередь защищает лягушку и продолжает это делать даже после вылупления потомства", — Hazmatix_art.

"Когда гусеницы переходят в фазу куколки, у них не просто вырастают крылья — всё их тело сначала превращается в жидкую, тягучую субстанцию, и только потом они становятся бабочками", — Unlucky-Pomegranate3. "Но что по-настоящему безумно — факт, что, несмотря на то что они разжижаются, а затем преобразуются в бабочек, у них сохраняются воспоминания о том времени, когда ещё они были гусеницами", — Theblackjamesbrown.

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"Иногда самки стрекоз притворяются мёртвыми, чтобы избавиться от ухаживаний самцов, которые им надоели", — eDgAR.

"Все мы знаем, что у осьминога восемь щупалец. У него также три сердца и девять мозгов, и он может пролезть в отверстие размером с монету", — Waldo_007.

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"Крик кашалота настолько громкий, что звуковые волны могут убить человека, если он подплывёт близко к особи. Некоторые дайверы даже рассказывали, что чувствовали, как вода нагревается от энергии звука", — MountEverest14.

"Шипы на языке тигра настолько острые, что могут буквально слизывать кожу с мышц добычи", — me0619.

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"Стервятники мочатся прямо на лапы, чтобы охладиться в жаркие дни. Этот процесс называется урогидрозом. Кроме того, моча убивает бактерии или паразитов, которые они могли подхватить, потроша трупы мёртвых животных", — Iron_Chic.

"Через пару-тройку дней после родов кенгуру снова спаривается. Если новорождённый сидит в сумке и успешно подрастает, самка может поставить беременность на паузу, чтобы у неё всегда был запасной оплодотворённый эмбрион. Если детёныш выживет, эмбрион так и останется невостребованным. А если малыш не выживет, гормоны кенгуру пошлют сигнал, чтобы начать развитие зародыша", — themoonhasgone.

"В Южной Америке водятся пресноводные рыбки паку, у которых такие же зубы, как и у людей. Они эволюционировали, чтобы жевать орехи, которые падали в воду", — SunnySaigon.