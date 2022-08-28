Три знака зодиака, кому покровительствует ангел-хранитель, и три, кто в подчинении у дьявола

Знак зодиака Близнецы

Близнецам легко живётся, потому что им помогает ангел-хранитель. Фото © Freepik / Vectorium

Представители этого воздушного знака зодиака должны были уже заметить странную закономерность. Каждый раз перед принятием важных решений Близнецы обязательно встречают человека, который подсказывает беспроигрышный вариант. И происходит так не из-за обычного везения, а потому что ангел-хранитель бдит и помогает людям стихии Воздуха выбирать правильный путь в жизни.

Знак зодиака Телец

Тельцам часто не везёт из-за злого покровителя. Фото © Freepik / Allexxandar

А вот у представителей земной стихии дела обычно обстоят не слишком удачно. Тельцам зачастую крупно не везёт в плане финансов. То дорогостоящий отпуск сорвётся, часть денег от которого не вернут, то купят что-то бракованное или изначально неисправное. А всё потому, что в покровителях у людей, рождённых под знаком зодиака Телец, находится король ада. Дьявол очень любит посмотреть на страдания подчинённых.

Знак зодиака Дева

Людям, рождённым под знаком зодиака Девы, ангелы помогают принимать верные решения. Фото © Freepik / Vectorium

Все эти внезапные осознания, которые по итогу помогают человеку со знаком зодиака Дева стать успешнее и авторитетнее, не только результат его кропотливой работы. Да, эти люди стихии Земли невероятные труженики, но если бы ангел-хранитель не нашёптывал Девам верный путь или не подталкивал к риску в правильный момент, никаких побед не случалось бы.

Знак зодиака Козерог

Козероги часто страдают из-за дьявольского покровителя. Фото © Freepik / Allexxandar

Самое слабое место у Козерогов — здоровье. Дьявол, кто и оказался покровителем этого знака зодиака, нарочно сделал так, чтобы люди земной стихии почаще страдали. Козероги мучаются от своей слабости, из-за чего не могут добиться желаемых целей. И даже попытки заниматься спортом и следить за питанием не помогают людям с этим знаком зодиака избавиться от личного проклятия.

Знак зодиака Стрелец

Стрельцам помогает ангел-хранитель. Фото © Freepik / Vectorium

Про людей, появившихся на свет под знаком зодиака Стрелец, обычно говорят "родился в рубашке". Какие бы сложные ситуации у представителей стихии Огня ни были, в момент отчаяния те вдруг находят выход. А всё потому, что их ангел всегда на страже. Он допускает испытания для Стрельцов, закаляя таким образом характер подопечных, но никогда не даст в обиду людей этого знака зодиака.

Знак зодиака Рак

Люди знака зодиака Рак находятся в подчинении у короля ада. Фото © Freepik / Allexxandar