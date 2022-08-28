Три знака зодиака, кому покровительствует ангел-хранитель, и три, кто в подчинении у дьявола
Пока одни постоянно выходят сухими из воды, другие вечно попадают в какие-то передряги и сталкиваются с невезением. А всё происходит из-за покровителей этих знаков зодиака. Кто у вас: ангел или чёрт?
Знак зодиака Близнецы
Близнецам легко живётся, потому что им помогает ангел-хранитель. Фото © Freepik / Vectorium
Представители этого воздушного знака зодиака должны были уже заметить странную закономерность. Каждый раз перед принятием важных решений Близнецы обязательно встречают человека, который подсказывает беспроигрышный вариант. И происходит так не из-за обычного везения, а потому что ангел-хранитель бдит и помогает людям стихии Воздуха выбирать правильный путь в жизни.
Знак зодиака Телец
Тельцам часто не везёт из-за злого покровителя. Фото © Freepik / Allexxandar
А вот у представителей земной стихии дела обычно обстоят не слишком удачно. Тельцам зачастую крупно не везёт в плане финансов. То дорогостоящий отпуск сорвётся, часть денег от которого не вернут, то купят что-то бракованное или изначально неисправное. А всё потому, что в покровителях у людей, рождённых под знаком зодиака Телец, находится король ада. Дьявол очень любит посмотреть на страдания подчинённых.
Знак зодиака Дева
Людям, рождённым под знаком зодиака Девы, ангелы помогают принимать верные решения. Фото © Freepik / Vectorium
Все эти внезапные осознания, которые по итогу помогают человеку со знаком зодиака Дева стать успешнее и авторитетнее, не только результат его кропотливой работы. Да, эти люди стихии Земли невероятные труженики, но если бы ангел-хранитель не нашёптывал Девам верный путь или не подталкивал к риску в правильный момент, никаких побед не случалось бы.
Знак зодиака Козерог
Козероги часто страдают из-за дьявольского покровителя. Фото © Freepik / Allexxandar
Самое слабое место у Козерогов — здоровье. Дьявол, кто и оказался покровителем этого знака зодиака, нарочно сделал так, чтобы люди земной стихии почаще страдали. Козероги мучаются от своей слабости, из-за чего не могут добиться желаемых целей. И даже попытки заниматься спортом и следить за питанием не помогают людям с этим знаком зодиака избавиться от личного проклятия.
Знак зодиака Стрелец
Стрельцам помогает ангел-хранитель. Фото © Freepik / Vectorium
Про людей, появившихся на свет под знаком зодиака Стрелец, обычно говорят "родился в рубашке". Какие бы сложные ситуации у представителей стихии Огня ни были, в момент отчаяния те вдруг находят выход. А всё потому, что их ангел всегда на страже. Он допускает испытания для Стрельцов, закаляя таким образом характер подопечных, но никогда не даст в обиду людей этого знака зодиака.
Знак зодиака Рак
Люди знака зодиака Рак находятся в подчинении у короля ада. Фото © Freepik / Allexxandar
То любовник окажется предателем, то близкие раскроют стыдливые тайны всем остальным. По жизни часто не везёт ещё и Ракам. Обладателям этого знака зодиака живётся трудно, приходится постоянно преодолевать препятствия и испытания. Почему так? Потому как Рак — это ещё один знак, над кем стоит дьявол. Тот нарочно портит жизнь этим представителям водной стихии, забавляясь и играя с их судьбами.
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