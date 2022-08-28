10 фото ужасных тортов, взглянув на которые захочется отказаться от сладкого раз и навсегда

"Только посмотрите на этот провал", — mercy_sweets.

Фото © Reddit / mercy_sweets

"Пыталась сделать торт для моего молодого человека. Думаю, после такого он меня бросит..." — 8yourass.

Фото © Reddit / 8yourass

"Мы заказали торт, тот, что на первой картинке, а получили то, что на второй. Были у Элмо времена и получше..." — jlust24.

Фото © Reddit / jlust24

"Сделала для друга торт в виде костра... Но вот чем больше я на него смотрю, тем больше мне он напоминает горящую кучу экскрементов..." — marsupial23.

Фото © Reddit / marsupial23

"Решила испечь торт. Ну что там сложного: помадка, глазурь, то-сё... Пожалуй, мне лучше заняться тем, в чём я действительно хороша", — stygarfield.

Фото © Reddit / stygarfield

"Друг сделал торт с Дэнни Де Вито... В жизни этот шедевр ещё хуже..." — brilliant_fungi.

Фото © Reddit / brilliant_fungi

"Заказала торт с левой картинки. Получила тот, что на правой", — diamondsealtd.

Фото © Reddit / diamondsealtd

"Женщина купила торт в виде "уродливого ягнёнка"... и умудрилась сделать его ещё отвратительнее", — SmilingAssassin23.

Фото © Reddit / SmilingAssassin23

"Кучу времени потратила на красивый торт с бабочками, чтобы потом за одну ночь он превратился в торт-катастрофу с мёртвыми насекомыми", — KillerMagicBeans.

Фото © Reddit / KillerMagicBeans

"Должен был получиться игрушечный мишка. Но это... нечто другое...", — Kizzycocoa.