10 фото ужасных тортов, взглянув на которые захочется отказаться от сладкого раз и навсегда
Забыть про зависимость от сладкого — задача практически нереальная. Но, кажется, способ есть. Собрали 10 фото просто отвратительных тортов — взглянув на них, больше к вкусняшкам никто не притронется.
"Только посмотрите на этот провал", — mercy_sweets.
Фото © Reddit / mercy_sweets
"Пыталась сделать торт для моего молодого человека. Думаю, после такого он меня бросит..." — 8yourass.
Фото © Reddit / 8yourass
"Мы заказали торт, тот, что на первой картинке, а получили то, что на второй. Были у Элмо времена и получше..." — jlust24.
Фото © Reddit / jlust24
"Сделала для друга торт в виде костра... Но вот чем больше я на него смотрю, тем больше мне он напоминает горящую кучу экскрементов..." — marsupial23.
Фото © Reddit / marsupial23
"Решила испечь торт. Ну что там сложного: помадка, глазурь, то-сё... Пожалуй, мне лучше заняться тем, в чём я действительно хороша", — stygarfield.
Фото © Reddit / stygarfield
"Друг сделал торт с Дэнни Де Вито... В жизни этот шедевр ещё хуже..." — brilliant_fungi.
Фото © Reddit / brilliant_fungi
"Заказала торт с левой картинки. Получила тот, что на правой", — diamondsealtd.
Фото © Reddit / diamondsealtd
"Женщина купила торт в виде "уродливого ягнёнка"... и умудрилась сделать его ещё отвратительнее", — SmilingAssassin23.
Фото © Reddit / SmilingAssassin23
"Кучу времени потратила на красивый торт с бабочками, чтобы потом за одну ночь он превратился в торт-катастрофу с мёртвыми насекомыми", — KillerMagicBeans.
Фото © Reddit / KillerMagicBeans
"Должен был получиться игрушечный мишка. Но это... нечто другое...", — Kizzycocoa.
Фото © Reddit / Kizzycocoa
Reddit / brilliant_fungi, Kizzycocoa