10 смешных выходок родственников, за которые можно и полюбить семейные встречи
Родственников никто не выбирает, поэтому часто получается так, что семейные сборы больше похожи на неловкие посиделки малознакомых людей. Но это точно не про героев подборки ниже. Смотрите сами!
"Бывший изменил мне, пришлось отменять свадьбу. В день запланированного торжества было грустно, но моя семья устроила антисвадебную вечеринку", — lisainpurgatory.
"Поздравляем, что ты не вышла замуж за говнюка". Фото © Reddit / lisainpurgatory
"Мне ампутировали ногу. По этому случаю брат явился в больницу в костюме пирата", — TheGoodTwin94.
Фото © Reddit / TheGoodTwin94
"В этом году я победила рак, но из-за химиотерапии потеряла волосы. Мой четырёхлетний сын хотел быть Дартом Вейдером на Хэллоуин, поэтому я удивила его своим образом Дарт-мамы", — just_amanda.
Фото © Reddit / just_amanda
"Я подарил бабушке новый фартук на её 90-летие. На фото тот самый момент, когда она поняла, что на нём нарисовано", — peekab0o14.
Фото © Reddit / peekab0o14
"Моя жена только что закончила полицейскую академию, и вот что её сестра прислала нам домой по этому случаю. Какой коп не любит пончики!" — Mr_Dislexyc.
Фото © Reddit / Mr_Dislexyc
"Когда беременная первенцем жена была на УЗИ, я всё сфотографировал, чтобы она могла отправить друзьям и семье. Но я немного подредактировал снимок", — WKFClark.
Фото © Reddit / WKFClark
"Мы с женой любим удивлять друг друга неожиданным Чарли. Чарли это уже весьма поднадоело", — JGrce.
Фото © Reddit / JGrce
"Родители выходят на пенсию и хотят отправиться в долгое путешествие. Брат прислал им этот чемодан на Рождество", — dawndollygolden.
"Мы любим нашего сына". Фото © Reddit / dawndollygolden
"Интересно, почему жена хихикала, когда просила меня заменить воздушные фильтры", — AelyneMB.
Фото © Reddit / AelyneMB
"На девичник сестры сделала всем маски с лицом её жениха. Вот что она увидела, когда пришла на вечеринку", — malsapeach.
Фото © Reddit / malsapeach
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Reddit / peekab0o14, malsapeach