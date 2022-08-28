10 смешных выходок родственников, за которые можно и полюбить семейные встречи

"Бывший изменил мне, пришлось отменять свадьбу. В день запланированного торжества было грустно, но моя семья устроила антисвадебную вечеринку", — lisainpurgatory.

"Поздравляем, что ты не вышла замуж за говнюка". Фото © Reddit / lisainpurgatory

"Мне ампутировали ногу. По этому случаю брат явился в больницу в костюме пирата", — TheGoodTwin94.

Фото © Reddit / TheGoodTwin94

"В этом году я победила рак, но из-за химиотерапии потеряла волосы. Мой четырёхлетний сын хотел быть Дартом Вейдером на Хэллоуин, поэтому я удивила его своим образом Дарт-мамы", — just_amanda.

Фото © Reddit / just_amanda

"Я подарил бабушке новый фартук на её 90-летие. На фото тот самый момент, когда она поняла, что на нём нарисовано", — peekab0o14.

Фото © Reddit / peekab0o14

"Моя жена только что закончила полицейскую академию, и вот что её сестра прислала нам домой по этому случаю. Какой коп не любит пончики!" — Mr_Dislexyc.

Фото © Reddit / Mr_Dislexyc

"Когда беременная первенцем жена была на УЗИ, я всё сфотографировал, чтобы она могла отправить друзьям и семье. Но я немного подредактировал снимок", — WKFClark.

Фото © Reddit / WKFClark

"Мы с женой любим удивлять друг друга неожиданным Чарли. Чарли это уже весьма поднадоело", — JGrce.

Фото © Reddit / JGrce

"Родители выходят на пенсию и хотят отправиться в долгое путешествие. Брат прислал им этот чемодан на Рождество", — dawndollygolden.

"Мы любим нашего сына". Фото © Reddit / dawndollygolden

"Интересно, почему жена хихикала, когда просила меня заменить воздушные фильтры", — AelyneMB.

Фото © Reddit / AelyneMB

"На девичник сестры сделала всем маски с лицом её жениха. Вот что она увидела, когда пришла на вечеринку", — malsapeach.