10 питомцев-гимнастов, за которыми нужно повторять, чтобы спина больше никогда не болела
Эти милашки — прирождённые фитнес-инструкторы. Если бы умели говорить, они бы точно просили хозяев не горбиться и напоминали о регулярной растяжке. Посмотрите сами!
"Утренние потягушки моего кота", — luck3d.
Фото © Reddit / luck3d
"Утренняя зарядка", — Egecant.
Фото © Reddit / Egecant
"Сделала фотку моего котёнка, потягивающегося под солнышком", — tayrembos.
Фото © Reddit / tayrembos
"Эта фотография моего кота в его домике смешит меня каждый раз!" — caroliner416.
Фото © Reddit / caroliner416
"Срочная разминка после долгой прогулки", — gawkss.
Фото © Reddit / gawkss
"Никто: ...
Абсолютно никто: ...
Гимнасты: ...", — CrystalCold09.
Фото © Reddit / CrystalCold09
"Это Пиксар. Она, кажется, понимает, когда мне грустно, и делает что-то глупое, чтобы рассмешить", — trendfoll.
Фото © Reddit / trendfoll
"Представляю вам Эша, упитанного гимнаста", — Mr_Headvalson.
Фото © Reddit / Mr_Headvalson
"Сфотографировала кошку моей тёти, пока та хорошенько потягивалась", — strawberrytainted.
Фото © Reddit / strawberrytainted
"Только посмотрите на моего маленького гимнаста", — Joepost19.
Фото © Reddit / Joepost19
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