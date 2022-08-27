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27 августа, 10:40

10 питомцев-гимнастов, за которыми нужно повторять, чтобы спина больше никогда не болела

Эти милашки — прирождённые фитнес-инструкторы. Если бы умели говорить, они бы точно просили хозяев не горбиться и напоминали о регулярной растяжке. Посмотрите сами!

"Утренние потягушки моего кота", — luck3d.

Фото © Reddit / luck3d

Фото © Reddit / luck3d

"Утренняя зарядка", — Egecant.

Фото © Reddit / Egecant

Фото © Reddit / Egecant

"Сделала фотку моего котёнка, потягивающегося под солнышком", — tayrembos.

Фото © Reddit / tayrembos

Фото © Reddit / tayrembos

"Эта фотография моего кота в его домике смешит меня каждый раз!" caroliner416.

Фото © Reddit / caroliner416

Фото © Reddit / caroliner416

"Срочная разминка после долгой прогулки", — gawkss.

Фото © Reddit / gawkss

Фото © Reddit / gawkss

"Никто: ...

Абсолютно никто: ...

Гимнасты: ...", — CrystalCold09.

Фото © Reddit / CrystalCold09

Фото © Reddit / CrystalCold09

"Это Пиксар. Она, кажется, понимает, когда мне грустно, и делает что-то глупое, чтобы рассмешить", — trendfoll.

Фото © Reddit / trendfoll

Фото © Reddit / trendfoll

"Представляю вам Эша, упитанного гимнаста", — Mr_Headvalson.

Фото © Reddit / Mr_Headvalson

Фото © Reddit / Mr_Headvalson

"Сфотографировала кошку моей тёти, пока та хорошенько потягивалась", — strawberrytainted.

Фото © Reddit / strawberrytainted

Фото © Reddit / strawberrytainted

"Только посмотрите на моего маленького гимнаста", — Joepost19.

Фото © Reddit / Joepost19

Фото © Reddit / Joepost19

10 питомцев, которым можно идти в совет директоров, ведь их серьёзные морды напугают кого угодно

10 питомцев, которым можно идти в совет директоров, ведь их серьёзные морды напугают кого угодно

Обложка ©

Reddit / luck3d, trendfoll

Сергей Трофимов

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