10 фото моментов, которые можно было ожидать разве что на уроке физики, а не в реальной жизни
Опыты по физике можно устраивать и за пределами класса. А чаще всего они происходят сами по себе, и никакой человек это не остановит. Собрали 10 фотографий, которые удивят любого.
"Сидела на скамейке в офисе, а потом заметила, что моё отражение тоже "сидит", но уже в кресле", — ScummyMoney.
Фото © Reddit / ScummyMoney
"Из-за отражений перегородки в туалете кажутся прозрачными. Это не так", — Lord-LemonHead.
Фото © Reddit / Lord-LemonHead
"Этот всплеск в луже оказался разрезанным пополам из-за отражения крыши", — smegmarash.
Фото © Reddit / smegmarash
"Пройдя через окно в столовой, свет разложился на спектры, а спинка стула помогла", — skiboy53.
Фото © Reddit / skiboy53
"Кольцо из чипсов, которое держится только на законах физики, — никакого клея", — mildlyinteresting.
Фото © Reddit / mildlyinteresting
"Что я увидела сегодня утром", — embracingfit.
Фото © Reddit / embracingfit
"На этом окне установлен специальный фильтр, который не пропускает волны света как раз той длины, которые отражаются полосками на моих перчатках", — soupface2.
Фото © Reddit / soupface2
"Кажется, кто-то тут нарушает законы... физики", — esiper.
Фото © Reddit / esiper
"Когда грузовик везёт кучу труб, сквозь них можно увидеть саму машину", — wiegandster.
Фото © Reddit / wiegandster
"Делал печенье, а потом в отражении заметил, что это всё уже выглядит как одна огромная печенька с шоколадной крошкой", — robije.
Фото © Reddit / robije
Reddit / robije, ScummyMoney