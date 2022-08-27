10 фото моментов, которые можно было ожидать разве что на уроке физики, а не в реальной жизни

"Сидела на скамейке в офисе, а потом заметила, что моё отражение тоже "сидит", но уже в кресле", — ScummyMoney.

Фото © Reddit / ScummyMoney

"Из-за отражений перегородки в туалете кажутся прозрачными. Это не так", — Lord-LemonHead.

Фото © Reddit / Lord-LemonHead

"Этот всплеск в луже оказался разрезанным пополам из-за отражения крыши", — smegmarash.

Фото © Reddit / smegmarash

"Пройдя через окно в столовой, свет разложился на спектры, а спинка стула помогла", — skiboy53.

Фото © Reddit / skiboy53

"Кольцо из чипсов, которое держится только на законах физики, — никакого клея", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Что я увидела сегодня утром", — embracingfit.

Фото © Reddit / embracingfit

"На этом окне установлен специальный фильтр, который не пропускает волны света как раз той длины, которые отражаются полосками на моих перчатках", — soupface2.

Фото © Reddit / soupface2

"Кажется, кто-то тут нарушает законы... физики", — esiper.

Фото © Reddit / esiper

"Когда грузовик везёт кучу труб, сквозь них можно увидеть саму машину", — wiegandster.

Фото © Reddit / wiegandster

"Делал печенье, а потом в отражении заметил, что это всё уже выглядит как одна огромная печенька с шоколадной крошкой", — robije.