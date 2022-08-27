5 рабочих советов, как определить идиота, даже если он сам считает себя гением

Я знаю, что я всё знаю

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"Фейковые интеллектуалы не могут признаться, что чего-то не знают. Если указать им на это, они переведут тему или просто проигнорируют. А вот человек действительно эрудированный (независимо от области знаний) всегда осознаёт пределы знаний и может определить, где проходит эта черта", — chton.

Лидеры мнений — наше всё

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"Они как попугаи просто повторяют тезисы, которые где-то услышали, а сами не в состоянии обсудить детали своих же аргументов... или хотя бы до конца их понять. В "Твиттере" постоянно за этим наблюдаю и вот что думаю. Если твоё "мнение" умещается в 140 символов, тут явно что-то не так. Каждый раз, когда пытаюсь говорить с такими людьми, это похоже на диалог из компьютерной игры. Всё, что они могут, — по кругу повторять три заданных фразы по теме", — Warthog.

Словосочетание "проверенные источники" вам о чём-нибудь говорит?

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"Они постоянно говорят о саморазвитии, но не видят никакой разницы между рецензируемыми исследованиями, научными журналами и так далее и той чепухой, которую постоянно смотрят на YouTube", — vtrdbm.

Другая точка зрения? Нет, не слышали

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"Они изучают какую-то тему односторонне. А все остальные точки зрения просто игнорируют. Настоящие интеллектуалы не останавливаются на одном источнике, а лучше изучают даже то, с чем не согласны. Говоря о последнем моменте, нужно понимать разницу между влиятельными работами авторов-оппонентов и комментариями в соцсетях", — Jeutnarg.

Дискуссии — для слабаков

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