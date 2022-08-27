Столб из космоса и лемминги-самоубийцы: Самые идиотские теории, в которые люди до сих пор верят

Анастасия Романова выжила во время расстрела царской семьи

Великая княжна Анастасия в 1916 году. Фото © Wikimedia Commons

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге большевики расстреляли последнего российского императора Николая II и всю его семью. Почти сразу поползли слухи, что кто-то мог остаться в живых. Чаще всего упоминалась младшая дочь монарха Анастасия. В разные годы за выжившую великую княжну себя выдавали три десятка самозванок. Легенда так прижилась в массовом сознании, что даже легла в основу полнометражного мультфильма 1997 года. Однако выводы экспертов после обнаружения останков семьи оказались однозначны: в ту страшную ночь подвал Ипатьевского дома живым не покинул никто из Романовых.

Железная колонна, которой 1600 лет, прилетела в Индию из космоса

Колонна на фоне архитектурного ансамбля Кутб-Минар. Фото © Wikimedia Commons / Daniel VILLAFRUELA

Семиметровая железная колонна, не проржавевшая за 1600 лет, гордо возвышается над Кутб-Минаром, разрушенной мечетью на севере Индии. На протяжении веков почти идеальное состояние столба очаровывало и сбивало с толку историков и археологов, порождая множество легенд, в том числе о внеземном происхождении артефакта. Ответы на все вопросы дали химики. Они выяснили, что железо, из которого изготовлена колонна, содержит в десять раз больше примесей фосфора, чем современная сталь. Эксперты считают, что именно это и привело к образованию на поверхности столба плёнки, которая все эти годы защищает его от окисления.

Лемминги массово сбрасываются со скал

"Белая пустошь". Кадр видео © YouTube / complience

В 1958 году "Дисней" выпустил документальный фильм "Белая пустошь". В одной из его сцен стаи леммингов бредут по заснеженной скале, а потом сбрасываются в океан. Фильм на десятилетия закрепил у людей мысль о врождённом стремлении этих животных к массовым самоубийствам. Но позже эксперты выяснили, что эти сведения были сфальсифицированы, а эпизод, показанный в фильме, подстроен для создания драматического эффекта. По словам учёных, лемминги действительно совершают массовые переходы каждые три–четыре года и часть из них при этом гибнет. Но дело вовсе не в стремлении к самоуничтожению, а в сложных природных условиях, в которых грызуны обитают.

Камни в Долине Смерти двигают духи

Один из движущихся камней в калифорнийской Долине Смерти. Фото © Wikimedia Commons