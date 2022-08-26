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26 августа, 12:00

10 фотографий России вне контекста, которые никогда не поймут иностранцы, а мы и глазом не поведём

Россия вне контекста — интернет-проект, который делится фотографиями, осознать которые иностранцу просто не под силу. Собрали оттуда 10 кадров, которые точно заставят вас вспомнить о родине.

"Очень милый шинозавр", — pashgun_.

Фото © Twitter / Russia_NC

Фото © Twitter / Russia_NC

"Вместе с женщиной за проезд передавало полмаршрутки", CHILD0FVISI0N.

Фото © Twitter / Russia_NC

Фото © Twitter / Russia_NC

"Ну фиг знает. Без яичек и огурчиков/помидорчиков как-то пустовато", — dimagalstuk.

Фото © Twitter / Russia_NC

Фото © Twitter / Russia_NC

"Может, этот чувак выполняет очередное задание с тренинга по личностному росту :)", — iziman14.

Фото © Twitter / Russia_NC

Фото © Twitter / Russia_NC

"Когда ты точно знаешь, где проведёшь остаток жизни, то можно и обустроиться", MineFieldBingo.

Фото © Twitter / Russia_NC

Фото © Twitter / Russia_NC

"Сверху раздалось негромкое хрясь...

Дня через три восстановится связь", — GeorgeHazan.

Фото © Twitter / Russia_NC

Фото © Twitter / Russia_NC

"Мамкины бизнесмены", — NevernbI.

Фото © Twitter / Russia_NC

Фото © Twitter / Russia_NC

"Видимо, прекратить надо всё, включая своё существование", — ruslanjito.

Фото © Twitter / Russia_NC

Фото © Twitter / Russia_NC

"Всё для людей", — Dr_Dan111.

Фото © Twitter / Russia_NC

Фото © Twitter / Russia_NC

"Когда решил скачать с файлообменника бесплатно, медленно и без регистрации", — MaccaKOT.

Фото © Twitter / Russia_NC

Фото © Twitter / Russia_NC

10 выдержек из дневников наших детей, читая которые можно надорвать живот от смеха

10 выдержек из дневников наших детей, читая которые можно надорвать живот от смеха

Обложка ©

Twitter / Russia_NC

Сергей Трофимов

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