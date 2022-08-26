10 фотографий России вне контекста, которые никогда не поймут иностранцы, а мы и глазом не поведём
Россия вне контекста — интернет-проект, который делится фотографиями, осознать которые иностранцу просто не под силу. Собрали оттуда 10 кадров, которые точно заставят вас вспомнить о родине.
"Очень милый шинозавр", — pashgun_.
"Вместе с женщиной за проезд передавало полмаршрутки", — CHILD0FVISI0N.
"Ну фиг знает. Без яичек и огурчиков/помидорчиков как-то пустовато", — dimagalstuk.
"Может, этот чувак выполняет очередное задание с тренинга по личностному росту :)", — iziman14.
"Когда ты точно знаешь, где проведёшь остаток жизни, то можно и обустроиться", — MineFieldBingo.
"Сверху раздалось негромкое хрясь...
Дня через три восстановится связь", — GeorgeHazan.
"Мамкины бизнесмены", — NevernbI.
"Видимо, прекратить надо всё, включая своё существование", — ruslanjito.
"Всё для людей", — Dr_Dan111.
"Когда решил скачать с файлообменника бесплатно, медленно и без регистрации", — MaccaKOT.
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Twitter / Russia_NC