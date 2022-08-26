10 доказательств, что коты — это жидкость, главное — найти подходящую ёмкость

Если кто-то почему-то до сих пор не согласен с тем, что коты — это жидкость, специально для них мы собрали эту подборку. 10 кадров котиков, которые послали законы физики и растеклись кто куда.