10 доказательств, что коты — это жидкость, главное — найти подходящую ёмкость
Если кто-то почему-то до сих пор не согласен с тем, что коты — это жидкость, специально для них мы собрали эту подборку. 10 кадров котиков, которые послали законы физики и растеклись кто куда.
"Кресло зелёное складное. В комплекте — полужидкий кот", — downriverrowing.
Фото © Reddit / downriverrowing
"Возможно, я только что сделал самое важное кошачье фото", — cakes1todough1.
Фото © Imgur / cakes1todough1
"Круг моей жизни", — usama43.
Фото © Imgur / usama43
"Не задавай вопросов. Я теперь растение", — urbinsanity.
Фото © Imgur / urbinsanity
"Если коты — это вода, то мой — туалетная вода, получается", — TheGinger_ThatCould.
Фото © Reddit / TheGinger_ThatCould
"У нас посылка от вашего хорошего мальчика", — xsited1.
Фото © Reddit / xsited1
"Кот квадратный игривый", — jdk.
Фото © Reddit / jdk
"Она уснула прямо так. У меня сейчас сердечко расплавится", — GamerScholar.
Фото © Reddit / GamerScholar
"Перед приготовлением помойте кота и откиньте на дуршлаг", — Ksilverstar25.
Фото © Reddit / Ksilverstar25
"Это кот. Просто поверьте на слово", — XxF1RExX.
Фото © Reddit / XxF1RExX
Животные/ домашние питомцы
Reddit / cakes1todough1, jdk