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26 августа, 13:00

10 доказательств, что коты — это жидкость, главное — найти подходящую ёмкость

Если кто-то почему-то до сих пор не согласен с тем, что коты — это жидкость, специально для них мы собрали эту подборку. 10 кадров котиков, которые послали законы физики и растеклись кто куда.

"Кресло зелёное складное. В комплекте полужидкий кот", — downriverrowing.

Фото © Reddit / downriverrowing

Фото © Reddit / downriverrowing

"Возможно, я только что сделал самое важное кошачье фото", — cakes1todough1.

Фото © Imgur / cakes1todough1

Фото © Imgur / cakes1todough1

"Круг моей жизни", — usama43.

Фото © Imgur / usama43

Фото © Imgur / usama43

"Не задавай вопросов. Я теперь растение", — urbinsanity.

Фото © Imgur / urbinsanity

Фото © Imgur / urbinsanity

"Если коты — это вода, то мой — туалетная вода, получается", — TheGinger_ThatCould.

Фото © Reddit / TheGinger_ThatCould

Фото © Reddit / TheGinger_ThatCould

"У нас посылка от вашего хорошего мальчика", — xsited1.

Фото © Reddit / xsited1

Фото © Reddit / xsited1

"Кот квадратный игривый", — jdk.

Фото © Reddit / jdk

Фото © Reddit / jdk

"Она уснула прямо так. У меня сейчас сердечко расплавится", — GamerScholar.

Фото © Reddit / GamerScholar

Фото © Reddit / GamerScholar

"Перед приготовлением помойте кота и откиньте на дуршлаг", — Ksilverstar25.

Фото © Reddit / Ksilverstar25

Фото © Reddit / Ksilverstar25

"Это кот. Просто поверьте на слово", — XxF1RExX.

Фото © Reddit / XxF1RExX

Фото © Reddit / XxF1RExX

Да что с ними не так: 15 смешных фото, когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть

Да что с ними не так: 15 смешных фото, когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть

Обложка ©

Reddit / cakes1todough1, jdk

Сергей Трофимов

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