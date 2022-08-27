8 намёков, кричащих о том, что мужчине не хватает секса

Как и у женщин, у представителей сильной половины человечества не всегда есть возможность удовлетворить сексуальные желания. Отсутствие близости, безусловно, сказывается на поведении и эмоциональном состоянии мужчин — сомнения в себе, понижение самооценки... Порой такой расклад толкает на отчаянные меры. Как понять, что у мужчины давно не было секса?

1. Парень ударился в быт

Желание мужчины сделать ремонт или просто провести в доме генеральную уборку — иногда попытка отвлечься от навязчивых мыслей об интиме. Фото © Freepik

Знакомый вам мужчина неожиданно начинает с энтузиазмом рассказывать, как отчаялся сделать дома косметический ремонт, передвинуть мебель в комнате и просит помощи в выборе сочетающихся между собой предметов декора? Это может быть попыткой парня отвлечься от навязчивых мыслей и изменить вокруг себя пространство, напоминающее о бывших пассиях. Либо поиском хобби, которого у молодого человека пока ещё попросту нет.

2. Мужчина либо постоянно говорит о сексе, либо избегает этой темы

Часто бывает либо одно, либо другое, зависит уже от психики человека. Одни, как говорится, "о чём болит, о том и говорит". Такие мужчины внезапно много пошлят и все темы в разговоре волшебным способом сводят к обсуждению секса. Например, рассматривая девушек и комментируя их достоинства. Насторожить должно и противоположное поведение — табуирование любых тем, связанных с интимной близостью. Мужчина будет отвечать или комментировать такие вопросы кратко, стараясь как можно быстрее прекратить обсуждение секса и всего, что к нему относится.

3. Мужчина выглядит уставшим или напряжённым

Из-за накопления внутри большого количества стресса мужчина выглядит уставшим. Фото © Freepik

Все знают, что секс запускает в организме выработку разных гормонов. Из-за чего после столь приятного процесса мы чувствуем приподнятое настроение и эмоциональную разрядку. Мужчин, кому с близостью в последнее время не везёт, можно вычислить по усталому внешнему виду, которого раньше не было. Происходит это из-за накопления внутри большого количества стресса, от которого человек не может избавиться.

4. Парень становится вспыльчивым и раздражительным

Ещё одно последствие нехватки секса — повышенная раздражительность, плохое настроение и даже вспыльчивость. Причина такого изменения поведения мужчины тоже кроется в гормонах. Занятия любовью заставляют вырабатываться эндорфины и серотонин, они же снижают уровень общего стресса человека и помогают ему чувствовать себя хорошо, расслабиться и получать от жизни кайф. Из-за отсутствия секса продолжительное время количество гормонов может снизиться, что и приведёт к печальным последствиям.

5. Мужчина может резко набрать в весе

Вредная привычка заедать и запивать стресс присуща и мужчинам. Фото © Freepik

Вредная привычка заедать и запивать стресс присуща и мужчинам. Желая заполнить пустоту внутри, отвлечься от проблем в личной жизни и получить хотя бы немного радости, побаловавшись вкусняшкой, представитель сильного пола может налегать на сладкое или фастфуд. Поэтому следующим признаком нехватки секса в жизни вашего знакомого станет резкий набор им лишнего веса.

6. Парень постоянно старается чем-то себя занять

Вот вы смотрите на мужчину, у которого день расписан до мелочей: работа, занятия спортом и хобби, культурные мероприятия, досуг вне дома — и думаете, что он суперорганизованный и успешный. В реальности же есть вероятность, что этот кавалер очень одинок, да ещё и о сексе постоянно думает. Но, чтобы хоть как-то отвлечься от проблемы, занимает себя всевозможными делами.

7. У молодого человека появились проблемы со сном

Нехватка секса в жизни мужчины может отразиться и на качестве сна. Фото © Freepik

И снова немного о гормонах. Знакомый уже нам эндорфин помогает человеку засыпать. Именно он дарит ту самую "приятную сонливость" после занятий сексом. И его дефицит, как и окситоцина, может спровоцировать проблемы с засыпанием или отразиться на качестве сна. А вот те мужчины, у кого интимная близость регулярна, обычно спят крепко и без проблем.

8. Мужчина стал чаще болеть