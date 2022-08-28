Август 2022 года в Москве сочли самым жарким за всю историю
Нынешний август в Москве бьёт все рекорды. Месяц стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся уже 143 года. Об этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил ТАСС.
"Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон", — объяснил метеоролог.
Ранее Лайф писал, какой будет погода в последние дни лета в Центральной России. По прогнозам синоптиков, температура установится на уровне климатической нормы и окажется благоприятной для самочувствия большинства людей.
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