Август 2022 года в Москве сочли самым жарким за всю историю

Нынешний август в Москве бьёт все рекорды. Месяц стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся уже 143 года. Об этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил ТАСС.

"Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон", — объяснил метеоролог.