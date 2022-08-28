"17 ножевых и листок бумаги в руке": Австрийская Exxpress выдала фото убитой невесты за снимок "зарезанной" украинки Вовк

Австрийское издание Exxpress, заявившее о смерти украинки Натальи Вовк, подозреваемой в подрыве машины журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье, опубликовало в качестве доказательств фотографию убитой два года назад невесты. Это снимок 2020 года, он мелькал в российских СМИ во время громкого расследования о жестокой расправе жениха над 26-летней возлюбленной перед свадьбой в Москве, о котором писал и Лайф.