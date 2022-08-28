"17 ножевых и листок бумаги в руке": Австрийская Exxpress выдала фото убитой невесты за снимок "зарезанной" украинки Вовк
Австрийская Exxpress выдала фото убитой невесты за снимок "зарезанной" украинки Вовк
Коллаж фото Натальи Вовк и снимка убитой невесты. Фото © Exxpress
Австрийское издание Exxpress, заявившее о смерти украинки Натальи Вовк, подозреваемой в подрыве машины журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье, опубликовало в качестве доказательств фотографию убитой два года назад невесты. Это снимок 2020 года, он мелькал в российских СМИ во время громкого расследования о жестокой расправе жениха над 26-летней возлюбленной перед свадьбой в Москве, о котором писал и Лайф.
"Ночью Вовк нашли мёртвой на съёмной квартире с 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке", — поведало издание Exxpress, сославшись на мифические телеграм-каналы.
Оригинал фото. Скриншот материала © "Рен Тв" от 22 июля 2020
Помимо жутковатого фото несчастной невесты, журналисты никаких фактов не предоставили. Газету, к слову, связывают с Австрийской народной партией, которой с 2021 года руководит канцлер страны Карл Нехаммер. У издания не самая чистая репутация. И понятно почему...
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей была гражданка Незалежной Наталья Вовк. По данным силовиков, украинка прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после убийства скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как Вовк въезжала на территорию РФ и заселялась в дом журналистки.
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