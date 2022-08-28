Жёсткое ДТП с участием легковушек и грузовика в Башкирии унесло жизни двух человек
Два человека погибли в результате ДТП в Башкирии
Кадры с места ДТП. Обложка © t.me / Владимир Севастьянов
ДТП в Иглинском районе Башкортостана унесло жизни двух человек. Об этом сообщил глава УГИБДД региона Владимир Севастьянов в телеграм-канале.
Кадры с места ДТП. Фото © t.me / Владимир Севастьянов
"В Иглинском районе зарегистрировано ДТП со смертельным исходом. По имеющейся информации, на 1542-м километре автодороги Самара – Уфа – Челябинск столкнулись большегруз "Вольво", "Фольксваген Поло", "Субару" и "Рено". В настоящее время известно, что водитель "Поло" и его пассажиры — двое мужчин на вид 35–40 лет — от полученных травм скончались на месте происшествия", — рассказал он.
На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее Лайф писал, что скорая с беременной женщиной попала в смертельное ДТП под Красноярском. Погибла медсестра. Водитель медицинского автомобиля не уступил дорогу фуре, в итоге последняя протаранила служебную машину. Водителя и беременную пациентку доставили в больницу.
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