Жёсткое ДТП с участием легковушек и грузовика в Башкирии унесло жизни двух человек

ДТП в Иглинском районе Башкортостана унесло жизни двух человек. Об этом сообщил глава УГИБДД региона Владимир Севастьянов в телеграм-канале.

"В Иглинском районе зарегистрировано ДТП со смертельным исходом. По имеющейся информации, на 1542-м километре автодороги Самара – Уфа – Челябинск столкнулись большегруз "Вольво", "Фольксваген Поло", "Субару" и "Рено". В настоящее время известно, что водитель "Поло" и его пассажиры — двое мужчин на вид 35–40 лет — от полученных травм скончались на месте происшествия", — рассказал он.