НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 августа, 12:39

Жёсткое ДТП с участием легковушек и грузовика в Башкирии унесло жизни двух человек

Два человека погибли в результате ДТП в Башкирии

<p>Кадры с места ДТП. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/V_Sevastyanov/725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Севастьянов</a></p>

Кадры с места ДТП. Обложка © t.me / Владимир Севастьянов

ДТП в Иглинском районе Башкортостана унесло жизни двух человек. Об этом сообщил глава УГИБДД региона Владимир Севастьянов в телеграм-канале.

Кадры с места ДТП. Фото © t.me / Владимир Севастьянов

Кадры с места ДТП. Фото © t.me / Владимир Севастьянов

"В Иглинском районе зарегистрировано ДТП со смертельным исходом. По имеющейся информации, на 1542-м километре автодороги Самара – Уфа – Челябинск столкнулись большегруз "Вольво", "Фольксваген Поло", "Субару" и "Рено". В настоящее время известно, что водитель "Поло" и его пассажиры — двое мужчин на вид 35–40 лет — от полученных травм скончались на месте происшествия", — рассказал он.

На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии выясняются.

Ребёнок погиб в результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Красноярском

Ребёнок погиб в результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Красноярском

Ранее Лайф писал, что скорая с беременной женщиной попала в смертельное ДТП под Красноярском. Погибла медсестра. Водитель медицинского автомобиля не уступил дорогу фуре, в итоге последняя протаранила служебную машину. Водителя и беременную пациентку доставили в больницу.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров