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28 августа, 12:44

В ЕЦБ призвали "пожертвовать" экономическим ростом для борьбы с инфляцией

Член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель призвала пожертвовать экономическим ростом, чтобы справиться с инфляцией. Об этом пишет Financial Times.

"Центробанки европейских стран, вероятно, столкнутся с высоким коэффициентом потерь из-за инфляции. Коэффициент потерь показывает, насколько ЦБ отдельных стран готовы замедлить темпы экономического роста и создания новых рабочих мест, чтобы снизить её", — заявила Шнабель.

По её прогнозам, скоро коэффициент будет выше, чем десятки лет назад, в связи с чем стоит направить все необходимые усилия на то, чтобы он достиг нулевого уровня.

При этом, как отметил управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гало, денежно-кредитная политика Европы ещё долго должна быть жёсткой. Однако вместе с тем он добавил, что обсуждение повышения базовой ставки лучше отложить до сентября.

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Ранее Лайф писал, что Европейский центральный банк повысил три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года. Как объяснили в ЕЦБ, данное решение связано с инфляционными рисками. Планируется, что повышение ставки поможет возвращению инфляции к среднесрочному целевому показателю.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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