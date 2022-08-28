В ЕЦБ призвали "пожертвовать" экономическим ростом для борьбы с инфляцией

Член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель призвала пожертвовать экономическим ростом, чтобы справиться с инфляцией. Об этом пишет Financial Times.

"Центробанки европейских стран, вероятно, столкнутся с высоким коэффициентом потерь из-за инфляции. Коэффициент потерь показывает, насколько ЦБ отдельных стран готовы замедлить темпы экономического роста и создания новых рабочих мест, чтобы снизить её", — заявила Шнабель.

По её прогнозам, скоро коэффициент будет выше, чем десятки лет назад, в связи с чем стоит направить все необходимые усилия на то, чтобы он достиг нулевого уровня.

При этом, как отметил управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гало, денежно-кредитная политика Европы ещё долго должна быть жёсткой. Однако вместе с тем он добавил, что обсуждение повышения базовой ставки лучше отложить до сентября.