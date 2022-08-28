На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары
По состоянию на 28 августа на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
"В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания", — сказали в ведомстве и добавили, что последний крупный пожар был ликвидирован в Якутии 28 августа.
Накануне сообщалось, что также были локализованы пожары в Рязанской области, из-за которых последнюю неделю в Москве и некоторых районах Подмосковья наблюдается смог.
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