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28 августа, 13:21

На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары

По состоянию на 28 августа на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

"В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания", — сказали в ведомстве и добавили, что последний крупный пожар был ликвидирован в Якутии 28 августа.

Крупный лесной пожар в Верхнедонском районе Ростовской области локализован

Крупный лесной пожар в Верхнедонском районе Ростовской области локализован

Накануне сообщалось, что также были локализованы пожары в Рязанской области, из-за которых последнюю неделю в Москве и некоторых районах Подмосковья наблюдается смог.

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Shutterstock

Оксана Попова

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