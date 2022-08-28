На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары

По состоянию на 28 августа на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

"В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания", — сказали в ведомстве и добавили, что последний крупный пожар был ликвидирован в Якутии 28 августа.