В Ереване по делу о взрыве на рынке "Сурмалу" арестовали трёх человек
В Ереване арестованы трое фигурантов по делу о взрыве на оптовом рынке "Сурмалу", рассказала СМИ начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.
"Трое из задержанных в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" арестованы. Ходатайство об аресте заместителя директора ЗАО "Ереванский консервный завод" отклонено", — пояснила Хачатрян.
Арестованных обвиняют в нарушении правил противопожарной безопасности, повлёкшей смерть людей. Тех, кто использовал склад, вдобавок обвиняют в смерти двух и более лиц по неосторожности.
Напомним, 14 августа на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Жертвами трагедии стали не менее 16 человек, 62 получили ранения. Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей.
Telegram / "Армянская вендетта"