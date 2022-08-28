В Ереване по делу о взрыве на рынке "Сурмалу" арестовали трёх человек

В Ереване арестованы трое фигурантов по делу о взрыве на оптовом рынке "Сурмалу", рассказала СМИ начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

"Трое из задержанных в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" арестованы. Ходатайство об аресте заместителя директора ЗАО "Ереванский консервный завод" отклонено", — пояснила Хачатрян.