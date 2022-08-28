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28 августа, 13:15

В Ереване по делу о взрыве на рынке "Сурмалу" арестовали трёх человек

В Ереване арестованы трое фигурантов по делу о взрыве на оптовом рынке "Сурмалу", рассказала СМИ начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

"Трое из задержанных в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" арестованы. Ходатайство об аресте заместителя директора ЗАО "Ереванский консервный завод" отклонено", — пояснила Хачатрян.

Арестованных обвиняют в нарушении правил противопожарной безопасности, повлёкшей смерть людей. Тех, кто использовал склад, вдобавок обвиняют в смерти двух и более лиц по неосторожности.

В рамках дела о взрыве на рынке в Ереване задержаны четверо граждан Армении

В рамках дела о взрыве на рынке в Ереване задержаны четверо граждан Армении

Напомним, 14 августа на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Жертвами трагедии стали не менее 16 человек, 62 получили ранения. Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей.

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Telegram / "Армянская вендетта"

Анатолий Симоненко

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