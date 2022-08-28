В Запорожье стали активнее возвращаться уехавшие на Украину жители
Глава Запорожья отметил увеличение числа жителей, возвращающихся с Украины
С подконтрольных Украине территорий в Запорожскую область приезжает всё больше граждан, которые узнают информацию о реальном положении дел. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы. Люди, получая объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и сёлах, возвращаются", — уточнил он в беседе с РИА "Новости".
Жители Запорожья могут оформить социальные выплаты, а центры занятости помогают с трудоустройством, напомнил Балицкий. По его словам, возвращающиеся с подконтрольных Киеву территорий своим примером доказывают, что они "предпочитают жить в составе России, а не там, где Украина пытается отобрать у них последнее, прибегая к откровенному террору". Глава области добавил, что много приезжает мужчин, не желающих попасть под украинскую мобилизацию.
Ранее сообщалось, что порядка шести тысяч жителей Запорожской области уже получили российские паспорта, ещё 26 тысяч человек подали заявления на приобретение гражданства РФ.
ТАСС / АР / Andriy Andriyenko