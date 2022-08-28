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28 августа, 13:38

В Запорожье стали активнее возвращаться уехавшие на Украину жители

Глава Запорожья отметил увеличение числа жителей, возвращающихся с Украины

С подконтрольных Украине территорий в Запорожскую область приезжает всё больше граждан, которые узнают информацию о реальном положении дел. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы. Люди, получая объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и сёлах, возвращаются", уточнил он в беседе с РИА "Новости".

Жители Запорожья могут оформить социальные выплаты, а центры занятости помогают с трудоустройством, напомнил Балицкий. По его словам, возвращающиеся с подконтрольных Киеву территорий своим примером доказывают, что они "предпочитают жить в составе России, а не там, где Украина пытается отобрать у них последнее, прибегая к откровенному террору". Глава области добавил, что много приезжает мужчин, не желающих попасть под украинскую мобилизацию.

Водителям в Запорожской области начали выдавать российские госномера с кодом 185

Водителям в Запорожской области начали выдавать российские госномера с кодом 185

Ранее сообщалось, что порядка шести тысяч жителей Запорожской области уже получили российские паспорта, ещё 26 тысяч человек подали заявления на приобретение гражданства РФ.

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ТАСС / АР / Andriy Andriyenko

Татьяна Миссуми

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