Уральский кавээнщик умер за месяц до своей свадьбы

Молодой ведущий и кавээнщик из Нижнего Тагила Никита Сумароков умер за месяц до собственной свадьбы. Ему было 30 лет, сообщает издание TagilCity.ru.

Мужчина был известен как фронтмен команды "Северный квартал", которая выступала в лиге КВН "Новая версия" в 2010-х годах. 11 сентября он должен был отпраздновать день рождения, а 23 сентября — свадьбу. Однако два дня назад, 26 августа, молодой человек погиб. Сумарокову внезапно стало плохо, когда он шёл по улице. Точные причины смерти пока не известны.

"Был он на улице, пришёл к друзьям в гости. Ушёл за гаражи на две минуты — и всё, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца. Ещё ведут экспертизу. Вскрытие пройдёт 29 августа", — рассказал изданию друг погибшего Денис.

Последний звонок Сумарокова был именно Денису. Это произошло за несколько часов до смерти, однако друзья так и не поговорили.

"Общались с ним каждый день, до смерти звонил мне за три часа. Я тогда был на работе, сказал, что не могу говорить, перезвоню. Это был последний звонок в его жизни", — признался Денис.

У погибшего остались мама и невеста. Сейчас его близкие и друзья собирают средства на прощание с ним, которое пройдёт 31 августа. В 2016 году Сумароков объявил о конце карьеры тамады, после чего уехал из Нижнего Тагила. Однако готовился вернуться в развлекательный бизнес города в ближайшее время.