В Бердянске устраняют разлив нефти в море из повреждённых ВСУ хранилищ
В Бердянске произошла утечка нефти из хранилищ, которые были повреждены ВСУ ещё полгода назад. Устранением разлива нефтепродуктов в районе порта уже занимаются специалисты, сообщили в мэрии города.
"Сегодня в прибрежной зоне микрорайона "Лиски" зафиксирован разлив нефтепродуктов из нефтехранилищ морского торгового порта Бердянска. <...> Профильные подразделения морского торгового порта в настоящее время устраняют течь и локализуют разлив в акватории", — говорится в телеграм-канале администрации Бердянска.
В мэрии уточнили, что нефтехранилища были повреждены ещё 26 февраля при ударе ВСУ ракетами "Точка-У". В итоге в результате воздействия внешних факторов дали течь. Последствия ЧП намерены устранить в короткие сроки, а остатки нефтепродуктов собрать и утилизировать должным образом.
Ранее Лайф писал, что разлив нефтепродуктов произошёл на Сахалине в Анивском заливе. Площадь составила десять тысяч квадратных метров. При этом нефтепродукты в открытое море не попали. Для ликвидации последствий аварии было привлечено 15 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и одна единица техники.
ТАСС / Тришин Николай