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28 августа, 18:43

В Бердянске устраняют разлив нефти в море из повреждённых ВСУ хранилищ

В Бердянске произошла утечка нефти из хранилищ, которые были повреждены ВСУ ещё полгода назад. Устранением разлива нефтепродуктов в районе порта уже занимаются специалисты, сообщили в мэрии города.

"Сегодня в прибрежной зоне микрорайона "Лиски" зафиксирован разлив нефтепродуктов из нефтехранилищ морского торгового порта Бердянска. <...> Профильные подразделения морского торгового порта в настоящее время устраняют течь и локализуют разлив в акватории", — говорится в телеграм-канале администрации Бердянска.

В мэрии уточнили, что нефтехранилища были повреждены ещё 26 февраля при ударе ВСУ ракетами "Точка-У". В итоге в результате воздействия внешних факторов дали течь. Последствия ЧП намерены устранить в короткие сроки, а остатки нефтепродуктов собрать и утилизировать должным образом.

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Ранее Лайф писал, что разлив нефтепродуктов произошёл на Сахалине в Анивском заливе. Площадь составила десять тысяч квадратных метров. При этом нефтепродукты в открытое море не попали. Для ликвидации последствий аварии было привлечено 15 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и одна единица техники.

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ТАСС / Тришин Николай

Николь Вербер

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