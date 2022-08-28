Иностранцы восхитились российской теннисисткой Касаткиной после победы на турнире в Канаде

Зарубежные фанаты тенниса восхитились в соцсетях победой российской теннисистки Дарьи Касаткиной на турнире в канадском Гранби. Пользователи в Сети порадовались за успех россиянки и отметили её профессиональные навыки.

"Касаткина — само благородство. Настоящий посол тенниса. Прекрасное зрелище", — написал один из болельщиков.

"Счастлив за Касаткину. Ей удалось в течение нескольких недель выиграть два турнира. И это вскоре после того, как она совершила каминг-аут", — добавил другой.

"Она поняла, что важную роль играет глубина её ударов. Арсенал технических приёмов, которыми она владеет, стал ещё более разнообразным", — подчеркнул ещё один иностранный пользователь.