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28 августа, 18:52

Иностранцы восхитились российской теннисисткой Касаткиной после победы на турнире в Канаде

Зарубежные фанаты тенниса восхитились в соцсетях победой российской теннисистки Дарьи Касаткиной на турнире в канадском Гранби. Пользователи в Сети порадовались за успех россиянки и отметили её профессиональные навыки.

"Касаткина — само благородство. Настоящий посол тенниса. Прекрасное зрелище", — написал один из болельщиков.

"Счастлив за Касаткину. Ей удалось в течение нескольких недель выиграть два турнира. И это вскоре после того, как она совершила каминг-аут", — добавил другой.

Фигуристка Забияко выложила фото с Касаткиной, которая недавно сделала каминг-аут

Фигуристка Забияко выложила фото с Касаткиной, которая недавно сделала каминг-аут

"Она поняла, что важную роль играет глубина её ударов. Арсенал технических приёмов, которыми она владеет, стал ещё более разнообразным", — подчеркнул ещё один иностранный пользователь.

Накануне Касаткина одержала победу на турнире, прошедшем в канадском Гранби. Для россиянки это второй выигранный турнир в течение месяца. Ранее она стала первой на соревнованиях, прошедших в американском Сан-Хосе. Касаткина ныне занимает десятую позицию в рейтинге WTA — самое высокое место на данный момент среди российских теннисисток. В её активе уже шесть титулов на турнирах WTA.

Обложка ©

ТАСС / AP / Godofredo A. VГЎsquez

Иван Косицын

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