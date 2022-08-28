Известный иранский банк в Москве обнесли на пять миллионов евро
Сотрудники "Мир бизнес банка" в Москве обнаружили, что из сейфа пропало 5 млн евро
В Москве в хранилище иранского "Мир бизнес банка" недосчитались 5 млн евро, пишет SHOT.
Обнаружение сотрудниками банка пропажи денег. Видео © SHOT
Пропажа обнаружилась, когда кассиры взяли из хранилища 10 упаковок с деньгами, в каждой из которых должно было находиться по полмиллиона евро. Когда упаковки были раскрыты, оказалось, что в них лежат купюры из "банка приколов", а под ними — аккуратно нарезанная фиолетовая бумага.
По данным телеграм-канала, "Мир бизнес банк" имеет дело только с иностранным капиталом и работает с Посольством Ирана. Полиция выясняет, в какой момент могла произойти подмена: во время доставки денег или каким-то иным способом.
Между тем не все решаются воровать у банка, кто-то обходится решением бытовых задач самостоятельно. Так, на автозаправках США стали гораздо чаще воровать бензин, это связано с рекордным ростом цен на топливо. Как заявил представитель Ассоциации минимаркетов и розничной торговли топливом Джефф Ланард, показатель воровства бензина американцами, "безусловно, выше в сравнении с 2021 годом".
Новости
Обложка © SHOT