Известный иранский банк в Москве обнесли на пять миллионов евро

В Москве в хранилище иранского "Мир бизнес банка" недосчитались 5 млн евро, пишет SHOT.

Обнаружение сотрудниками банка пропажи денег. Видео © SHOT

Пропажа обнаружилась, когда кассиры взяли из хранилища 10 упаковок с деньгами, в каждой из которых должно было находиться по полмиллиона евро. Когда упаковки были раскрыты, оказалось, что в них лежат купюры из "банка приколов", а под ними — аккуратно нарезанная фиолетовая бумага.

По данным телеграм-канала, "Мир бизнес банк" имеет дело только с иностранным капиталом и работает с Посольством Ирана. Полиция выясняет, в какой момент могла произойти подмена: во время доставки денег или каким-то иным способом.