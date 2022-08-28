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28 августа, 20:43

Участники многотысячного крестного хода в Белграде выступили против ЛГБТ-фестиваля

В Белграде состоялся второй крестный ход в защиту традиционных ценностей. Его участники высказались также против проведения ЛГБТ-фестиваля EuroPride, который должен состояться в городе в середине сентября. На улицы столицы вышли тысячи местных жителей.

Многотысячный крестный ход в Белграде против проведения ЛГБТ-фестиваля. Видео © Twitter / OrthoNes

Шествие началось у патриархии Сербской православной церкви и закончилось у храма Святого Марка, рядом с которым находится подворье РПЦ. Участники шествия буквально заполонили улицы Белграда.

Возглавила крестный ход колонна байкеров, за ней следовали ряды священников и мужчины с деревянными крестами. Как сообщает РИА "Новости", в глаза бросалось обилие российских флагов и другой связанной с РФ символикой, в том числе футболки с символами Z.

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Президент Сербии Александр Вучич ранее отменил гей-парад в Белграде, планировавшийся в середине сентября, и объяснил это решение обострением конфликта в Косове и Метохии. В ответ организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках всё равно состоятся, но без парада. Проведение EuroPride предварительно назначено на период с 12 по 18 сентября в Белграде.

А Лайф напоминает, что 14 августа тысячи человек также вышли в Белграде на шествие верующих в поддержку традиционных семейных ценностей. Жители сербской столицы прошли по улицам города с иконами и под лозунгом "Руки прочь от наших детей!".

Обложка ©

Twitter / OrthoNes

Иван Косицын

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