В Энергодаре сообщили о пострадавших после обстрела жилых домов со стороны ВСУ
В результате обстрела жилых районов Энергодара Запорожской области со стороны ВСУ пострадали мирные жители. Об этом сообщили в администрации города.
Обстрел жилых районов Энергодара со стороны ВСУ. Видео © t.me / zaporojie24
"Украинские боевики стреляют артиллерией по центру города Энергодара! Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы", — говорится в сообщении властей в телеграм-канале.
Как уточнили в администрации, зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города. На стоянках произошло возгорание автомобилей.
Напомним, украинские военные вечером 28 августа ударили по жилым кварталам Энергодара. По данным местных властей, снаряды попали в многоэтажные дома. Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры. Энергодар, напомним, — это город-спутник Запорожской атомной электростанции.
t.me / zaporojie24