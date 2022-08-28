В Энергодаре сообщили о пострадавших после обстрела жилых домов со стороны ВСУ

В результате обстрела жилых районов Энергодара Запорожской области со стороны ВСУ пострадали мирные жители. Об этом сообщили в администрации города.

Обстрел жилых районов Энергодара со стороны ВСУ. Видео © t.me / zaporojie24

"Украинские боевики стреляют артиллерией по центру города Энергодара! Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы", — говорится в сообщении властей в телеграм-канале.

Как уточнили в администрации, зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города. На стоянках произошло возгорание автомобилей.