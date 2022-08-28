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28 августа, 20:32

В Энергодаре сообщили о пострадавших после обстрела жилых домов со стороны ВСУ

В результате обстрела жилых районов Энергодара Запорожской области со стороны ВСУ пострадали мирные жители. Об этом сообщили в администрации города.

Обстрел жилых районов Энергодара со стороны ВСУ. Видео © t.me / zaporojie24

"Украинские боевики стреляют артиллерией по центру города Энергодара! Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы", — говорится в сообщении властей в телеграм-канале.

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Как уточнили в администрации, зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города. На стоянках произошло возгорание автомобилей.

Напомним, украинские военные вечером 28 августа ударили по жилым кварталам Энергодара. По данным местных властей, снаряды попали в многоэтажные дома. Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры. Энергодар, напомним, — это город-спутник Запорожской атомной электростанции.

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Обложка ©

t.me / zaporojie24

Иван Косицын

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