В МЧС озвучили предварительную причину пожара на рынке в Волжском

Причиной пожара на рынке в городе Волжском Волгоградской области, предварительно, стало нарушение требований пожарной безопасности во время проведения сварочных работ. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Николай Любавин.

"По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ", — сказал он в беседе с ТАСС.

Сейчас, по словам Любавина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об уничтожении имущества по неосторожности. Пожар уже локализован, пострадавших нет. А в МЧС опровергли, что огонь с горящего рынка перекинулся на стоящий рядом многоэтажный дом.