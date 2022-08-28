Лавров уличил Запад в попытках заставить мир изменить отношение к России

Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что Запад будет оказывать давление на страны мира с целью заставить их поддержать антироссийские санкции. Как отметил российский министр, вероятно, будут использоваться абсолютно запрещённые приёмы — "ниже пояса".

"Это будет оставаться на совести наших западных коллег", — заметил Лавров во время интервью телеканалу "Звезда" для документального фильма, посвящённого Движению неприсоединения.

Глава МИД России добавил, что, несмотря на внешнее давление Запада в отношении поддержки курса против России, "члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются".