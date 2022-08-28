В МИД России оценили слова Жан-Пьер о фашистах в США

Белый дом признал наличие фашизма в США, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер о том, что "в американском обществе бушует фашизм".

"Всё. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов", — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в "Телеграме".

Захарова поинтересовалась также, скажет ли "какой-нибудь израильский государственный деятель" о том, что "среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами", или же необходимо дождаться опровержения этого от американцев.