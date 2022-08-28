В МИД России оценили слова Жан-Пьер о фашистах в США
Захарова: Белый дом признал, что американское общество состоит из фашистов
Белый дом признал наличие фашизма в США, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер о том, что "в американском обществе бушует фашизм".
"Всё. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов", — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в "Телеграме".
Захарова поинтересовалась также, скажет ли "какой-нибудь израильский государственный деятель" о том, что "среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами", или же необходимо дождаться опровержения этого от американцев.
Ранее, напомним, Захарова заявила, что Вашингтон изначально планировал ударить санкциями по России с рикошетом на Евросоюз, однако удар по самому себе он нанёс в результате грубейших просчётов. По её словам, последствия, которые ЕС переживает из-за рестрикций, полностью устраивают Вашингтон.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ