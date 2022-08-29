"Есть риск, что будут проблемы": В Германии признались, что замены российскому газу так пока и нет

Переговоры со странами Запада пока не помогли Германии найти замену российскому газу. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

"Что касается энергоносителей, мы перечисляем сейчас России больше денег, чем прежде. При этом остаётся риск, что будут проблемы, цены взлетают, замены нет", — посетовал политик в эфире немецкого канала ZDF.

Германия, по словам баварского премьера, решает сейчас важную задачу — найти альтернативу российскому газу. При этом визиты, которые были совершены прежде — в Катар, Норвегию, Канаду, — так и не помогли найти замену топливу из РФ, сказал Зёдер.