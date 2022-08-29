"Есть риск, что будут проблемы": В Германии признались, что замены российскому газу так пока и нет
Премьер Баварии Зёдер: В Германии пока не нашли замену российскому газу
Переговоры со странами Запада пока не помогли Германии найти замену российскому газу. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.
"Что касается энергоносителей, мы перечисляем сейчас России больше денег, чем прежде. При этом остаётся риск, что будут проблемы, цены взлетают, замены нет", — посетовал политик в эфире немецкого канала ZDF.
Германия, по словам баварского премьера, решает сейчас важную задачу — найти альтернативу российскому газу. При этом визиты, которые были совершены прежде — в Катар, Норвегию, Канаду, — так и не помогли найти замену топливу из РФ, сказал Зёдер.
Ранее, напомним, в Германии оценили затраты на замену не поставленного из России газа. Так, бывшей немецкой "дочке" "Газпрома" — компании SEFE — для этого потребуется более €5 млн. Компании также может понадобиться больше государственной экономической помощи для преодоления кризиса.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer