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28 августа, 21:33

Мать Илона Маска призналась, что в гостях у сына спит в гараже

Мать Илона Маска, 74-летняя Мэй Маск, спит в гараже, когда навещает своего сына в его доме в Техасе, расположенном неподалеку от штаб-квартиры SpaceX. По словам матери основателя Tesla, это её вполне устраивает.

"Нельзя рассчитывать на шикарный особняк около космодрома", объяснила Маск в интервью изданию Sunday Times.

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Мать миллиардера сообщила, что большое состояние Маска ничего не изменило в её жизни. У неё небольшой дом, и ей этого достаточно, призналась женщина. Мэй Маск добавила также, что её дети — сыновья Илон и Кимбал и дочь Тоска — по-прежнему "добры и заботливы".

Ранее сообщалось, что Маск продал акции компании Tesla на 6,9 миллиарда долларов. Это стало крупнейшей продажей активов предпринимателя. Сейчас ему принадлежит лишь 14,84% ценных бумаг Tesla, при этом его доля остаётся самой большой в компании. После заключения сделки Маск заявил, что позже выкупит все свои акции, но только в том случае, если не решится вопрос о покупке компании Twitter.

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ТАСС / АР / Vianney Le Caer

Юлия Коновалова

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