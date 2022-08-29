Мать Илона Маска призналась, что в гостях у сына спит в гараже

Мать Илона Маска, 74-летняя Мэй Маск, спит в гараже, когда навещает своего сына в его доме в Техасе, расположенном неподалеку от штаб-квартиры SpaceX. По словам матери основателя Tesla, это её вполне устраивает.

"Нельзя рассчитывать на шикарный особняк около космодрома", — объяснила Маск в интервью изданию Sunday Times.

Мать миллиардера сообщила, что большое состояние Маска ничего не изменило в её жизни. У неё небольшой дом, и ей этого достаточно, призналась женщина. Мэй Маск добавила также, что её дети — сыновья Илон и Кимбал и дочь Тоска — по-прежнему "добры и заботливы".