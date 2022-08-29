Мать Илона Маска призналась, что в гостях у сына спит в гараже
Мать Илона Маска, 74-летняя Мэй Маск, спит в гараже, когда навещает своего сына в его доме в Техасе, расположенном неподалеку от штаб-квартиры SpaceX. По словам матери основателя Tesla, это её вполне устраивает.
"Нельзя рассчитывать на шикарный особняк около космодрома", — объяснила Маск в интервью изданию Sunday Times.
Мать миллиардера сообщила, что большое состояние Маска ничего не изменило в её жизни. У неё небольшой дом, и ей этого достаточно, призналась женщина. Мэй Маск добавила также, что её дети — сыновья Илон и Кимбал и дочь Тоска — по-прежнему "добры и заботливы".
Ранее сообщалось, что Маск продал акции компании Tesla на 6,9 миллиарда долларов. Это стало крупнейшей продажей активов предпринимателя. Сейчас ему принадлежит лишь 14,84% ценных бумаг Tesla, при этом его доля остаётся самой большой в компании. После заключения сделки Маск заявил, что позже выкупит все свои акции, но только в том случае, если не решится вопрос о покупке компании Twitter.
ТАСС / АР / Vianney Le Caer