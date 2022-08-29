ВКС России и средства ПВО РФ, по сути, ликвидировали квалифицированный лётный состав Воздушных сил Украины. Об этом заявил журналистам военно-дипломатический источник.

"Весь сколь-нибудь квалифицированный лётно-подъёмный состав бывших Воздушных сил Украины — самолётов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован", — приводит его слова РИА "Новости".

Источник объяснил также потери остатков авиации: Киев для ведения боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института Воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, неопытных "асов" сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете. Собеседник агентства заметил также, что все попытки западных стран набрать по контракту лётчиков советских самолётов в Польше и других восточноевропейских государствах провалились: согласившиеся, по его словам, "уже в могилах и больницах".

Сейчас Пентагон набирает для Украины афганских лётчиков, которые сбежали в США год назад. Их подготовка сейчас начинается в Калифорнии, а затем всех планируется перебросить на территорию Украины через Польшу. Это касается не только бывших лётчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения: им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине, пояснил рассказчик.

Он отдельно подчеркнул, что попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Киева военных специалистов лишь оттянут катастрофу для США и Украины, однако никак не повлияют на конечный результат.