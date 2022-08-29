Пожар произошёл в научном центре хирургии в Москве
В Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского в Москве произошёл пожар. По информации экстренных служб, идёт эвакуация людей.
Возгорание произошло на 11-м этаже 13-этажного здания в Абрикосовском переулке. Здесь расположены помещения реанимации и операционные. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. По информации ТАСС, на текущий момент огонь уже удалось локализовать.
Все тяжёлые пациенты, находящиеся на лечении, были спасены.
Ранее сообщалось, что трое детей (9, 7 и 5 лет) погибли в результате пожара в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Московской области. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.
ТАСС / Михаил Терещенко