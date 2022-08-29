НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 августа, 02:00

Пожар произошёл в научном центре хирургии в Москве

В Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского в Москве произошёл пожар. По информации экстренных служб, идёт эвакуация людей.

Возгорание произошло на 11-м этаже 13-этажного здания в Абрикосовском переулке. Здесь расположены помещения реанимации и операционные. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. По информации ТАСС, на текущий момент огонь уже удалось локализовать.

Разрушительный пожар в Константиновске подбирается к АЗС, горожане боятся взрыва

Разрушительный пожар в Константиновске подбирается к АЗС, горожане боятся взрыва

Все тяжёлые пациенты, находящиеся на лечении, были спасены.

Ранее сообщалось, что трое детей (9, 7 и 5 лет) погибли в результате пожара в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Московской области. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров