В Колумбии неизвестные застрелили двух журналистов

Колумбийские журналисты Лейнер Монтеро и Дилия Контрерас погибли в результате вооружённого нападения. Как сообщает издание Semana, всё произошло в департаменте Магдалена на севере страны.

"Власти Фундасьона, Магдалена, подтвердили [изданию] Semana убийство двух журналистов на местном шоссе. В районе Санта-Роса-де-Лима вооружённые люди перехватили автомобиль, в котором они ехали", — указано в материале издания.

Ещё один пассажир автомобиля, в котором ехали сотрудники СМИ, получил ранения и сейчас находится в больнице. Известно, что это коллега погибших Хоакин Гутьеррес. По данным издания Semana, два года назад Монтеро получал угрозы в муниципалитете Фундасьон от одной из влиятельных местных семей. Отмечается, что из-за своих публикаций он становился фигурантом уголовных дел.

Монтеро был владельцем местной радиостанции Sol Digital Stereo, а Контрерас работала в нескольких региональных и столичных изданиях. Они стали первыми сотрудниками СМИ, погибшими от рук преступников в Колумбии в этом году.