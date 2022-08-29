Президент Украины Зеленский удостоил боксёра Усика орденом

Президент Украины Владимир Зеленский наградил боксёра Александра Усика орденом "За заслуги" I степени. Информация об этом опубликована на официальном сайте украинского лидера.

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Усик победил британца Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титул чемпиона мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской организации (IBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Бой продлился 12 раундов. Украинец выиграл раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112). После победы Усик заявил о желании встретиться на ринге с британцем Тайсоном Фьюри.