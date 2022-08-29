Американский журналист раскрыл "неудобную правду" для Запада по Украине

Подход Вашингтона к украинскому кризису наткнётся на "жёсткую и неудобную правду": Западу не удастся поколебать решимость России и выйти победителем из этой ситуации. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.

"В любом случае Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на её достижение", — делится мнением Мардини в своей статье.

Публицист полагает, что отвергнуть условия Москвы будет трудно при любом варианте урегулирования. Положение украинских войск становится всё затруднительнее, а западные страны между тем не спешат решать конфликт дипломатическим путём. Автор также уверен, что двустороннее соглашение между Россией и Украиной не приведёт к прочному миру: причина кроется в том, что Киев оказался втянут в прокси-войну.

Мардини в текущей ситуации призвал Запад стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование. А прежде всего Вашингтону следует смириться со своей ролью в провокации конфликта, как и в его затягивании.