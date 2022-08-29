"Что за чушь?": Пушков высмеял слова Джонсона о вине Путина в британском кризисе

Сенатор Алексей Пушков жёстко ответил уходящему в отставку британскому премьеру Борису Джонсону, обвинившему Россию в резком росте цен на электроэнергию. Заявление политика парламентарий назвал "чушью", соответствующий комментарий появился в Telegram-канале сенатора.

Джонсон, в частности, заявил, что ответственность за нынешнюю ситуацию в энергетической сфере Великобритании лежит на президенте России Владимире Путине. Как считает Пушков, подобные высказывания — это попытка британского премьера оправдать бездарность решений, которые принимались им вместе с другими лидерами "Большой семёрки".

"Что за чушь? Разве Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены "Северного потока – 2? Разве Путин призывал заменить российский газ американским СПГ, доказывая, что он состоит из "молекул свободы"? Разве Путин затеял скандальную историю с санкциями Канады против газовой турбины, которую Оттава долго не хотела возвращать владельцу?" — возмутился Пушков.

Российский сенатор напомнил, что Джонсон призывал коллег по G7 "показать грудные свои мышцы" Путину. Как полагает Пушков, показывать "оказалось нечего", оттого британский премьер и "неистовствует".