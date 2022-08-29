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28 августа, 23:56

"Что за чушь?": Пушков высмеял слова Джонсона о вине Путина в британском кризисе

Пушков назвал чушью обвинения Джонсона в адрес России из-за роста цен на энергию

Сенатор Алексей Пушков жёстко ответил уходящему в отставку британскому премьеру Борису Джонсону, обвинившему Россию в резком росте цен на электроэнергию. Заявление политика парламентарий назвал "чушью", соответствующий комментарий появился в Telegram-канале сенатора.

Джонсон, в частности, заявил, что ответственность за нынешнюю ситуацию в энергетической сфере Великобритании лежит на президенте России Владимире Путине. Как считает Пушков, подобные высказывания — это попытка британского премьера оправдать бездарность решений, которые принимались им вместе с другими лидерами "Большой семёрки".

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"Что за чушь? Разве Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены "Северного потока – 2? Разве Путин призывал заменить российский газ американским СПГ, доказывая, что он состоит из "молекул свободы"? Разве Путин затеял скандальную историю с санкциями Канады против газовой турбины, которую Оттава долго не хотела возвращать владельцу?" возмутился Пушков.

Российский сенатор напомнил, что Джонсон призывал коллег по G7 "показать грудные свои мышцы" Путину. Как полагает Пушков, показывать "оказалось нечего", оттого британский премьер и "неистовствует".

Ранее, напомним, Джонсон заявлял, что последующие месяцы будут весьма тяжёлыми для жителей, а счета за электроэнергию побьют все рекорды. Он рассчитывает на то, что британцы выйдут из кризиса более сильными, а его преемник объявит о новых мерах финансовой поддержки.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Юлия Коновалова

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