После атаки ВСУ два человека в Энергодаре находятся в реанимации

Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ выросло до девяти, за жизнь двух из них сейчас борются врачи. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня около 22:00 по жилому массиву пятого микрорайона Энергодара нанесены артиллерийские удары украинскими вооружёнными формированиями. Киевские нацисты совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Балицкого, на данный момент известно о девяти пострадавших, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

"У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики", — добавил глава администрации региона.

Кроме того, повреждена теплоцентраль. Около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, ещё примерно 25 сгорели, выбиты оконные рамы и стёкла во многих квартирах.