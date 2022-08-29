Бари Алибасов заработал десятки миллионов на ЧП с "Кротом"

Сын Бари Алибасова рассказал, что благодаря истории с выпитым средством для чистки труб "Крот" семья известного продюсера заработала около 20 миллионов рублей. Такой доход принесли рекламные контракты. Наследник знаменитости в очередной раз подчеркнул, что отец не инсценировал свои мучения и эта история реальная.

"Я видел, как папа отхаркивает свой желудок на пол. Он мне тогда дал затрещину, почему я не снимаю, как он умирает. Пришлось из его трагедии делать всё по-алибасовски. Мы заработали на этом около 20 миллионов рублей, я имею в виду рекламные контракты", — приводит слова Бари Алибасова – младшего телеграм-канал "Звездач".