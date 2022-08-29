НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 августа, 22:48

Бари Алибасов заработал десятки миллионов на ЧП с "Кротом"

Сын Алибасова заявил, что продюсер и его семья заработали 20 млн рублей на истории с "Кротом"

Сын Бари Алибасова рассказал, что благодаря истории с выпитым средством для чистки труб "Крот" семья известного продюсера заработала около 20 миллионов рублей. Такой доход принесли рекламные контракты. Наследник знаменитости в очередной раз подчеркнул, что отец не инсценировал свои мучения и эта история реальная.

Бари Алибасов во время интервью узнал размер своей пенсии и удивился

Бари Алибасов во время интервью узнал размер своей пенсии и удивился

"Я видел, как папа отхаркивает свой желудок на пол. Он мне тогда дал затрещину, почему я не снимаю, как он умирает. Пришлось из его трагедии делать всё по-алибасовски. Мы заработали на этом около 20 миллионов рублей, я имею в виду рекламные контракты", — приводит слова Бари Алибасова – младшего телеграм-канал "Звездач".

Лайф напоминает, в июне 2019 года Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. После этого продюсер решил отсудить у производителя химического средства "Крот" и компании "Ашан" 100 миллионов рублей в качестве компенсации за отравление.

Сын Алибасова обвинил вебкам-модель из Лисичанска в краже видеокамер из студии

Сын Алибасова обвинил вебкам-модель из Лисичанска в краже видеокамер из студии

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров